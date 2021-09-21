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8 طرق للتخلص من التهاب الحلق

8 طرق للتخلص من التهاب الحلق
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشفت خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة ثمانية أشياء يجب تجربتها للتخلص من التهاب الحلق.

العالم - صحة

يسبب التهاب الحلق إحساسًا مؤلمًا في الحلق عند البلع. يمكن أن يسبب أيضًا إحساسًا جافًا وخدشًا واحمرارًا في مؤخرة الفم.

إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق، فقد يكون لديك أيضًا رائحة فم كريهة وسعال خفيف وتورم في غدد الرقبة.

وفقا لموقع "ميديك فوروم"، يمكنك تخفيف التهاب الحلق وتقصير مدته باتباع النصائح التالية:

• الغرغرة بالماء الدافئ والملح (ليس للأطفال)

• الإكثار من شرب الماء

• تناول الأطعمة اللينة

• تجنب التدخين أو الأماكن المليئة بالدخان

• تناول مصاصة أو حلوى صلبة، لكن لا تعط الأطفال الصغار أي شيء صغير أو صلب.

•الاسترخاء

إذا لم ينجح ذلك، فقد يقترح طبيبك أحد العلاجات الثلاثة التالية لالتهاب الحلق:

• استخدام الباراسيتامول أو الإيبوبروفين

• تناول مصاصة تحتوي على مخدر موضعي أو مطهر أو مضاد للالتهابات

• استخدام بخاخ مخدر

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