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الاحتلال يمدد اعتقال الأسير المقدسي المريض حذيفة حلبية

الاحتلال يمدد اعتقال الأسير المقدسي المريض حذيفة حلبية
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية اعتقال الأسير  المقدسي حذيفة حلبية 3 أشهر، للمرة الخامسة تواليًا.

العالم- فلسطين

ويأتي تمديد اعتقال الأسير حلبية من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، بعد أن أمضى 16 شهرا في الاعتقال الإداري.

ويعاني الأسير حلبية من وضع صحي خطير؛ حيث إنه مصاب بالسرطان، وبحاجة لمتابعة طبية عاجلة وحثيثة.

واعتقلت قوة إسرائيلية خاصة الأسير المحرر حذيفة بدر حلبية في حي باطن الزيت في أبو ديس بعد محاصرة منزله واقتحامه والعبث بمحتوياته في مايو/ أيار الماضي.

وجاء اعتقال حلبية بعد عدة أشهر من الإفراج عنه من سجون الاحتلال في ديسمبر / كانون الأول 2019م.

وخاض إضرابا مفتوحا عن الطعام عام 2019 لـ 67 يوما، انتهت بتحديد سقف زمني لاعتقاله الإداري الذي جدد ثلاث مرات في حينه.

ورُزق الأسير حلبية بطفلة خلال اعتقاله الأخير قبل 8 أشهر، ولم يرَها حتى الآن.

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