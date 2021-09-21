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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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بايدن: نعمل على نزع نووي كامل في شبه الجزيرة الكورية
الأمم المتحدة بايدن: من اجل مواجهة كورونا نحتاج الى الجهود المشتركة والتحرك سريعا
غوتيرش: يجب أن لا نغفل عن الهجمات السيبرانية التي قد تؤدي الى حروب
غوتيرش: النساء مقارنة بالرجال تأثرن أكثر من تداعيات كورونا
غوتيرش: نؤكد مجددا خيار حل الدولتين في الاراضي الفلسطينية المحتلة
غوتيرش: انعدام الثقة بالحكومات يتتشر في العالم بسبب عدم تحقيق الوعود وتفشي الفساد والجوع
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش: وباء كورونا والأزمات من افغانستان وصولا الى اليمن واثيوبيا قد عرقلت جهود السلام
حمدوك: المحاولة الانقلابية تؤكد ضرورة اصلاح الأجهزة الأمنية
حمدوك: عسكريون ومدنيون تورطوا في محاولة الانقلاب
بايدن: حل الدولتين أفضل طريق لضمان أمن "اسرائيل"
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش
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