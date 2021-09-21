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مستشار الرئيس الايراني:

المناطق الحرة والخاصة الاقتصادية رائدة في تحريك الاقتصاد

المناطق الحرة والخاصة الاقتصادية رائدة في تحريك الاقتصاد
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن مستشار الرئيس الايراني، وامين المجلس الاعلى للمناطق الاقتصادية الحرة، يوم الثلاثاء، ان المناطق الحرة والخاصة الاقتصادية رائدة في تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل في البلاد.

العالم - ايران

وفي تصريحه للمراسلين قال حميد رضا مؤمني: ان عجلة الاقتصاد تدور في 2280 وحدة صناعية وانتاجية في المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة، وهي تؤدي حصة هامة في توفير فرص العمل.

وأضاف: ان نشاط هذا العدد من الوحدات الانتاجية في المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة، يزداد بنسبة 12 بالمائة في السنة، الامر الذي يشير الى ازدياد اداء هذه الوحدات الى اكثر من الضعف مقارنة بعام 2013.

ولفت الى انه قبل ابلاغ قائد الثورة سياسات الاقتصاد المقاوم، لم تكن هناك اي بنى تحتية في دعم وتنمية الاقتصاد المعرفي في المناطق الحرة، ولكن الآن وفي إطار الفقرة 11 من سياسات الاقتصاد المقاوم، يتم التركيز على تنمية الاقتصاد المعرفي، ويتم الاهتمام بنقل التقنيات المتطورة كأحد التوجهات الجديدة في هذه المناطق.

وأردف انه في الوقت الحاضر تنشط ثماني مراكز للابداع في المناطق الاقتصادية الحرة في ايران، وقد تم خلال هذه الفترة تأسيس اكثر من 680 وحدة انتاجية مبدعة واعدة من خلال تنفيذ السياسات الداعمة والمشجعة.

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