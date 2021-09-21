وكالة: الرئاسة التركية تحدد موعد الزيارة المرتقبة لأردوغان إلى روسيا

العالم - روسيا

وقال المكتب الرئاسي التركي، اليوم الثلاثاء، للصحفيين: "من المتوقع أن يغادر الرئيس التركي في زيارة لمدة يوم واحد لروسيا (لمدينة سوتشي) في 29 سبتمبر 2021".

وفي غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن زيارة أردوغان ومحادثاته مع بوتين قيد الإعداد والتحضير لها.

وقال بيسكوف، للصحفيين، أمس الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يعتزمان مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا السورية خلال زيارة عمل أردوغان لروسيا.

في نهاية أغسطس، أعلن أردوغان أنه يعتزم خلال زيارته المرتقبة لروسيا مناقشة تفاصيل شراء الفوج الثاني من منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس -400".