الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١
٠٤:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قطر تدين بأشد العبارات محاولة الانقلاب في السودان

قطر تدين بأشد العبارات محاولة الانقلاب في السودان
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

أدانت قطر، الثلاثاء، بـ”بأشد العبارات”، محاولة الانقلاب الفاشلة التي أعلنت السلطات السودانية عن إحباطها.

العالم- قطر

واعتبر بيان للخارجية القطرية تلك المحاولة، “استهدافاً لتطلعات وآمال الشعب السوداني في الانتقال الديمقراطي والحرية والسلام والعدالة”.

وجدد البيان، “دعم دولة قطر الكامل للسودان وشعبه الشقيق من أجل الحفاظ على سيادته ووحدته وأمنه واستقراره”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن التلفزيون السوداني عن محاولة انقلاب، داعيا الشعب إلى “التصدي لها”، قبل أن يصدر الجيش بعدها بساعات بيانا أكد فيه “إحباط المحاولة الانقلابية والسيطرة على الأوضاع تماما”.

وقبلها قال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، في تصريح: “الأوضاع حاليا تحت السيطرة؛ حيث تم القبض على بعض المتورطين في المحاولة الانقلابية وإخضاعهم للتحقيق لمعرفة تفاصيل المخطط ومدبريه والقائمين عليه”.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

روابط ذات صلة

قطر لا تتحمل مسؤولية مطار كابل دون التوصل لاتفاق واضح للجميع مع طالبان

قطر: عزل الحكومة الحالية في أفغانستان ليس حلا والحوار هو السبيل الوحيد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير خارجية العراق يترأس اجتماعا دوليا في نيويورك

قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلوان وتعتقل عددا من المواطنين

القبض على إرهابيين في 3 محافظات عراقية

'العفو الدولية' تحذر: مكاسب حقوق الإنسان في أفغانستان معرضة للانهيار

الرئيس الايراني يؤكد اهمية تعميق العلاقات مع ارمينيا

نيودلهي تنتقد رفض بريطانيا شهادات اللقاح الهندية