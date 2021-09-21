شاهد.. ايران تعلن عن استئناف المفاوضات النووية في فيينا

العالم - ايران

جهود حثيثة تبذلها العديد من الأوساط الإقليمية والدولية لإعادة استئناف المفاوضات النووية بين إيران والمجموعة الدولية في فيينا.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أعلن أن مفاوضات فيينا النووية ستستأنف خلال الأسابيع المقبلة مشيراً إلى أن إيران أبلغت مجموعة أربعة زائد واحد بهذا الأمر.

خطيب زاده شدد أيضا على أن فريق السياسة الخارجية في الحكومة الإيرانية الجديدة سيجري تقييماً ومراجعة لطبيعة المفاوضات النووية التي جرت في فيينا خلال الفترة الماضية لافتاً إلى أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيبحث مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قضايا الاتفاق النووي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

في السياق أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ان اجتماعا للجنة المشتركة للاتفاق النووي سيعقد على الاكثر يوم الاربعاء بهدف اطلاق ديناميكية ايجابية لاستئناف محادثات فيينا، مشدداً على ضرورة استئناف المحادثات النووية في فيينا بهدف ان تعود الولايات المتحدة الى الاتفاق وتعود بالتالي ايران الى التطبيق الكامل لبنوده.

الأجواء الإيجابية التي تسود المنطقة لم تسممها سوى التهديدات التي أطلقها الكيان الصهيوني ضد إيران.

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أكد أن إيران تعد العدة للمواجهة مع القوى الكبرى مشيراً في تصريح خاص لقناة العالم إلى أن تهديدات الصهاينة لا قيمة لها ولا تضع لها إيران أي اعتبار.



لقد أعددنا العدة لمواجهة أعتى قوة عسكرية في التاريخ الحديث وهي الولايات المتحدة من خلال الإستراتيجيات والخطط والمعدات العسكرية التي وضعناها والإيمان والعقيدة التي نتمتع بها وسنتمكن من التغلب عليها بالتأكيد.. وبالتالي فإن القوى الصغيرة والمجهرية مثل الكيان الصهيوني ليس لها أي أعتبار في معادلاتنا العسكرية والخطط التي أعددناها في هذا المجال.

هذا وتصر إيران على أن أي مفاوضات نووية لم يكتب لها النجاح إلا عندما تضمن مصالح الشعب الإيراني وترفع الحظر كاملة عن إيران.