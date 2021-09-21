طريق الحرية نفق وبندقية .. معرض لكتلة 'بيرزيت' بالضفة الغربية

العالم- فلسطين



وقالت الكتلة: إن عنوان "طريق الحرية..نفق وبندقية" يعبر عن مسير النضال الفلسطيني بتعرجاته وثناياه، من نفق الحرية، وحتى أزيز البندقية.



وأكدت أن المعرض الذي أقيم في مدخل كلية الآداب، سيستمر في أنشطته وفعالياته حتى نهاية دوام يوم الخميس، ليوفر للطلبة الكثير من لوازمهم الدراسية والأدوات القرطاسية، متعهدةً لهم بالكثير من المفاجآت والمسابقات.



وتوافد الطلبة للمشاركة في افتتاح المعرض والتعرف على زواياه، خاصةً مع حملات المسابقات والتخفيضات التي أطلقتها الكتلة، إضافةً للمفاجآت التي حملتها زوايا المعرض.



وفي اليوم الأول، أعلنت الوفاء تخفيضاً بنسبة 80% على أسعار اللوازم الطلابية والمكتبية في زاوية القرطاسية، ليكون هذا هو عرض اليوم الأول.



وكانت كتلة الوفاء الإسلامية قد أعلنت قبل أيام عن مسابقةٍ لتوقع اسم معرض القرطاسية القادم، لتكون الجائزة هدية بقيمة 100 شيكل من معرض القرطاسية القادم، وتميزت المسابقة بإقبال طلبة الجامعة الكثيف، ولهفتهم لزيارة معرض الكتلة الإسلامية وسعادتهم به.