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نيودلهي تنتقد رفض بريطانيا شهادات اللقاح الهندية

نيودلهي تنتقد رفض بريطانيا شهادات اللقاح الهندية
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

انتقدت الهند، قرار الحكومة البريطانية القاضي بعدم الاعتراف بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد الصادرة من السلطات الهندية، واصفة الأمر بأنه "سياسة تمييزية".

العالم - أسيا و الباسفيك

وقال المسؤول البارز بالخارجية الهندية، هارش فاردان شرينغلا، إن هذه القواعد الجديدة (البريطانية) التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، قد تجبر الهند على "فرض إجراءات معاملة بالمثل" إن لم يتم التوصل لحل.

وتتطلب القواعد الجديدة من الهنود الذين يزورون بريطانيا الدخول في حجر صحي لمدة 10 أيام، والخضوع لفحوص فيروس كورونا، حتى لو كانوا مطعمين بشكل كامل بلقاح "أسترازينيكا" هندي الصنع.

وهذا اللقاح الذين يتم إنتاجه بالهند بموجب رخصة، في المعهد الهندي للمصل، أكبر مُصنع لقاح في العالم، غير معترف به في بريطانيا.

وتم تطعيم الغالبية العظمى من الهنود بلقاح "أسترازينيكا" المصنوع في الهند، فيما حصل آخرون على لقاح "كوفاكسين" الذي لا يستخدم في بريطانيا.

وقالت الهند، وهي أكبر منتج للقاح في العالم، يوم الاثنين، إنها سوف تستأنف التصدير والتبرع بفائض لقاحات كورونا في أكتوبر، بعد توقف لشهور بسبب الطفرة الهائلة في الإصابات محليا.

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نيودلهي تنتقد رفض بريطانيا شهادات اللقاح الهندية