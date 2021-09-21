شاهد.. ماذا يجري في السودان بعد فشل محاولة الانقلاب؟

العالم - مراسلون

محاولة انقلابية في العاصمة السودانية الخرطوم تم احباطها من قبل القوات المسلحة السودانية حيث تحركت القوة الانقلابية من منطقة الشجرة سلاح المدرعات جنوب الخرطوم وقاد العملية اللواء عبد الباقي بكراوي نائب قائد سلاح المدرعات، وحسب بيان الناطق الرسمي باسم الحكومة اوضح فيه ان العملية الانقلابية شارك فيها مدنيون وعسكريون من قبل النظام السابق وتم القبض عليهم ويجري التحقيق معهم.



وبصفة رسمية يعتبر هذا الانقلاب الثاني منذ تسلم الحكومة الانتقالية مقاليد الحكم في البلاد وهذه اشارة لهشاشة الوضع الامني بسبب عدم التناغم والترتيب بين المكون المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية.



هذه المحاولة حسب خبراء عسكريين تمثل تهديدا للفترة الانتقالية للوصول لانتخابات حرة ونزيهة كما تمثل تهديدا للامن القومي العسكري خاصة بعد دخول حركات مسلحة لم تدمج حتي الان في جيش واحد حسب الوثيقة الدستورية.



وتباينت الاراء في الشارع السوداني ما بين مصدق ومكذب للمحاولة الانقلابية بينما يري البعض انها محاولة لالهاء الشعب السوداني عن تردي الوضع الاقتصادي والامني الذي يعيشه السودان.



معظم الاحزاب السودانية ادانت هذه المحاولة الانقلابية مؤكدة ان السودان لن يعود مرة اخري للحكم العسكري.

هذه المحاولة الانقلابية لها تداعيات مستقبلاً على مستويين الرسمي والشعبي فاما ينصلح الحال واما الحكومة الى الزوال هكذا يقول المراقبون.