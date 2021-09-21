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القبض على إرهابيين في 3 محافظات عراقية

القبض على إرهابيين في 3 محافظات عراقية
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في بغداد وكركوك ونينوى.

العالم - العراق

وذكرت الخلية، في بيان، أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت مديرية الامن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون والتنسيق العالي مع استخبارات الحشد الشعبي وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة في محافظة كركوك وبعد استحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على عنصر ارهابي منتم لعصابات داعش الإرهابية في ما يسمى ولاية العراق قاطع كركوك وكان يعمل ناقلاً لاوكار داعش في وادي الشاي من خلال تزويدهم بالمواد الغذائية وبشرائح اتصال واحتياجات اخرى".

وأضاف البيان: "كما تمكنت القوات ذاتها من القاء القبض على ارهابي آخر يعمل ضمن ما يسمى مفرزة عسكرية فعالة في داعش بما يسمى ولاية العراق قاطع شمالي بغداد"، لافتاً إلى أن "عملية القبض جاءت بعد استحصال الموافقات الرسمية من القاضي المختص بالتعاون مع القوة الماسكة في منطقة الطارمية، حيث كان الارهابي يعمل كعنصر عسكري فعال ضمن المفرزة الارهابية".

وتابع: "فيما ألقت القبض أيضاً على عنصر ارهابي كان من اهم القيادات في عصابات داعـش الارهابية قبل العام 2014 في الموصل وخلال سيطرة داعش على مدينة الموصل انتمى لداعش ضمن ما يسمى ولاية الموصل وبعد عمليات التحرير جدد البيعة للعصابات الإرهابية وعاد للعمل ضمن ما يسمى ولاية العراق قاطع الموصل ويعتبر من ابرز الارهابيين في الوقت الحالي ضمن قاطع الموصل"، مشيراً إلى أن "عملية القبض تمت بالتعاون مع القوات الماسكة ضمن القاطع".

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