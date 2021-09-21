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بطريقة غير شرعية..

توقيف 24 شخص  على متن مركب شمالي لبنان اثناء محاولتهم المغادرة

توقيف 24 شخص  على متن مركب شمالي لبنان اثناء محاولتهم المغادرة
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

أوقف الجيش اللبناني 24 شخص على مركب في منطقة عكار شمال لبنان اثناء محاولتهم المغادرة بطريقة غير شرعية.

العالم_لبنان
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم الثلثاء في بيان ان دورية من مديرية المخابرات ضبطت على شاطئ منطقة تل حياة - عكار مركبا، وأوقفت لبنانيا و22 سوريا وفلسطينين اثنين كانوا على متنه، أثناء محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية. وضبطت بحوزتهم 17 غالون من مادة البنزين.

كما اعلنت انه في منطقة حي السلم - الضاحية الجنوبية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المطلوب (ط.ع) وهو من مروّجي المخدرات في المنطقة لارتكابه جرائم: تعاطي المخدرات وترويجها، والمشاركة في خلاف تخلله إطلاق نار أدى إلى مقتل شخص في وقت سابق، والتعدي على أحد المستشفيات، والتهجم على عناصر أمنية برفقة آخرين في منطقة الهرمل. وقد ضُبط بحوزته كمية من المخدرات موضبة في أكياس ومجهزة للبيع ومبلغ مالي. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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