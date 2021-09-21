بالصور.. صيانة شبكات الكهرباء في درعا البلد

العالم - سوريا

وبين المهندس منير القاسم معاون مدير عام الشركة في تصريح لسانا أنه “تمكنت الورشات من صيانة وإصلاح نحو 90 بالمئة من المخارج الرئيسية والخلايا المغذية لأحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم ونحو 70 بالمئة من شبكات التيار المنخفضة”.

ولفت القاسم إلى أن الشركة تدرس إمكانية “إعادة التيار الكهربائي تدريجياً حيث أجرت بالأمس اختبارات على الشبكة مع الاستمرار بأعمال الصيانة وإعادة التأهيل اللازمة”.

من جهة أخرى لفتت إلى أن “ورشات فنية تابعة للمحافظة واصلت إزالة السواتر الترابية والإسمنتية في مدينة درعا واستكمال فتح الطرقات المؤدية إلى منطقة درعا البلد وذلك بالتعاون مع وحدات من الجيش العربي السوري”.

وتنفيذاً لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع محافظة درعا تمت خلال الشهر الجاري تسوية أوضاع المطلوبين والمسلحين في منطقة درعا البلد وقرية اليادودة وبلدة مزيريب وطفس وتل شهاب في الوقت الذي عاد فيه الآلاف من الأهالي إلى منازلهم في حي درعا البلد وبدأت المؤسسات الخدمية بالدخول لإجراء الصيانة الأزمة للبنى التحتية من كهرباء ومياه وغيرها لإعادة الحياة الطبيعية إلى الحي.