وزيرا خارجية ايران والهند يؤكدان على تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اللقاء بين وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" مع نظيره الهندي "سوبرامانيام جايشانكار"؛ على هامش الاجتماع السنوي السادس والسبعين لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك اليوم.

واستعرض الجانبان، خلال هذا اللقاء، العلاقات الثنائية بين طهران ونيودلهي، لاسيما ازاء القضايا الاقليمية والدولية.

كما اكد "عبد اللهيان" و"جايشانكار" ضرورة حسم المفاوضات المتعلقة بتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والارتقاء بمستوى التعاون التجاري بين ايران والهند.

وتطرق الوزيران الايراني والهندي، في هذا اللقاء، الى اخر التطورات داخل افغانستان؛ واكدا على ضرورة تحقيق ارادة الشعب الافغاني وتشكيل حكومة شاملة بعيدا عن التدخلات الاجنبية في شؤون هذا البلد.

الى ذلك، نوه امير عبد اللهيان باستعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لرفع حجم التعاون وتنظيم اجتماع اللجنتين القنصلية والاقتصادية المشتركة بين طهران ونيودلهي؛ كما طالب بحسم اتفاق التجارة التفضيلية والتعاون الثنائي في مجال الطاقة.

من جانبه، هنأ وزير خارجية الهند بانضمام ايران الى الاعضاء الدائمين لمنظمة شنغهاي؛ موجها دعوة الى نظيره الايراني لزيارة نيودلهي.

واكد جايشانكار خلال مباحثاته مع اميرعبداللهيان اليوم، على استعداد الهند لشحن حمولات لقاح كورونا التي تعهدت بها الى ايران.