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ايران...انتاج 14 مليون جرعة من لقاح 'بركت'

ايران...انتاج 14 مليون جرعة من لقاح 'بركت'
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

اعلن مدير مشروع انتاج لقاح کورونا "كوف ايران بركت" في الجمهورية الاسلامية الايرانية بانه تم لغاية الان انتاج 14 مليون جرعة من اللقاح في البلاد.

العالم - ايران

وقال حسن جليلي في تصريح له اليوم الثلاثاء: لقد تم لغاية الان انتاج 14 مليون جرعة من لقاح "كوف ايران بركت" المضاد لفيروس كورونا في مصنع "شفافارمد" ووصلت الى قسم مراقبة جودة الانتاج التي تستغرق ما بين 16 الى 20 يوما لتسليمها من ثم الى وزارة الصحة التي تقوم بتوزيعها على مراكز التطعيم بعد الموافقة على الجودة.

واضاف: تم تسليم نحو 6 ملايين جرعة من هذه الكمية لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي من اجل تطعيم المواطنين بها.

واوضح بان الخطين الانتاجيين الاول والثاني في مصنع "شفافارمد" ناشطان حاليا في مدينة "بركت" للادوية حيث يقومان بانتاج لقاح "بركت" وسنعلن قريبا اخبارا ممتازة للمواطنين حول انتاج هذا اللقاح والمنجز الكبير للعلماء الايرانيين.

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