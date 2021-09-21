امير عبداللهيان ينتقد تنصل الجانب الاوروبي في الوفاء بالتزاماته في الاتفاق النووي

العالم - ايران

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان هذا اللقاء جاء على امتداد المباحثات الثنائية التي يجريها امير عبداللهيان على هامش الاجتماع السنوي السادس والسبعين للجمعية العمومية لمنظمة الامم المتحدة المنعقد في نيويورك.

واشاد وزير الخارجية الايراني بجهود حكومة لوكسمبورغ الهادفة الى رفع مستوى العلاقات مع ايران؛ مؤكدا انها تبعث على الاحترام الخاص.

كما نوه بالسياسة الخارجية المتوازنة واستعداد الحكومة الايرانية الجديدة لمواصلة العلاقات مع الاتحاد الاوروبي؛ مؤكدا ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات القائمة على الاحترام والمصالح المتبادلة بين الجانبين.

وصرح امير عبداللهيان، ان ايران نفذت على مدى سنوات عديدة، جميع تعهداتها المنصوصة في الاتفاق النووي، بينما تنصلت الاطراف الاخرى بشتى الطرق عن الوفاء بالتزاماتها.

واستطرد قائلا، ان "امريكا ارتكبت نقضا واسعا وشاملا لتعهداتها، وسط تقاعس الاوروبيين وعدم الاهتمام بوعودهم قبال الاتفاق النووي ومصالح ايران التي وعدوا بها".

من جانبه، تطلع وزير الخارجية اللوكسمبورغي الى نجاح امير عبداللهيان في اداء مهامه الجديدة؛ منوها بمحادثاته السابقة في ايران والفرص المتاحة لرفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين طهران ولوكسمبورغ.

بدوره، نوه اسلبورن خلال هذا اللقاء، باستعداد لوكسمبورغ لتعزيز المشاورات الثنائية مع ايران وايضا احياء الاتفاق النووي.