تجمع المهنيين السودانيين: فلول النظام السابق يريدون الانقضاض على الثورة

العالم - السودان

وأضاف في بيان، اليوم عقب الإعلان عن إحباط محاولة انقلاب للاستيلاء على السلطة: "أن حلقات المؤامرة التي تدور الآن في شرق البلاد بقيادة فلول النظام المباد وإغلاق الطرق الرئيسية وخلق شلل تام وعزل الشرق وإغلاق الموانئ بهدف تجويع الناس وتركيع الثوار وفتح الباب أمام فلول النظام المباد والطامعين من الذين ليس لهم كسب في الثورة".

وأوضح أن "ما حدث صباح اليوم من محاولة انقلابية فاشلة يفضح وبوضوح المخطط الذي كانت تدور حلقاته في الأيام الماضية ولعل ما حدث اليوم لم ولن يكن نهاية فصول المؤامرة التي تحاك ضد ثورة ديسمبر المجيدة".

وقال إن محاولة تقويض الانتقال التي حدثت اليوم أوضحت مما لا لبس فيه ضرورة استعجال هيكلة وتنظيف القوات المسلحة من الفلول والانقلابيين وضرورة حسم المتواطئين مع النظام البائد لذلك يدعو تجمع المهنيين السودانيين جماهير الشعب السوداني كافه في الأقاليم والمدن المختلفة إلى حماية الانتقال الديمقراطي و التصدي لمحاولات الانقلاب على الثورة وضرورة وحدة الصف الثوري لمواجهة المؤامرة وقطع الطريق أمام العسكر وفلول النظام البائد".