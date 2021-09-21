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باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الرئيس رئيسي: الحضور الاميركي في العراق وسورية أكبر معرقل لتحقيق الديمقراطية وتفعيل ارادة الشعوب
الرئيس رئيسي: لولا قوة ايران ووقوفها الى جانب سورية والعراق ولولا جهاد الشهيدين سليماني والمهندس لكانت داعش جارة للاوروبيين
الرئيس رئيسي: قد سجلنا تقدما لافتا في مجالي التكنولوجيا الحيوية والخلايا الجذعية بالرغم من فرض اجراءات الحظر علينا
الرئيس رئيسي: اجراءات الحظر الأميركية التي استهدفت قطاع الادوية حالت دون استيراد طهران لقاحات كورونا في بادئ الأمر
الرئيس رئيسي: اجراءات الحظر خاصة فيما يتعلق بالادوية خلال تفشي جائحة كورونا تعد جريمة ضد الانسانية
الرئيس رئيسي: اجراءات الحظر هو النهج الجديد لاميركا في حروبها ضد الشعوب
الرئيس رئيسي: الولايات المتحدة لم تخرج من العراق وأقغانستان وانما تطرد من هناك
الرئيس رئيسي: ما نراه اليوم في المنطقة يظهر أن مشروع فرض الهوية الغربية قد مني بالهزيمة
الرئيس رئيسي: نقل الحدثان رسالة للعالم بأن نظام الهينة الاميركي يفقتر للمصداقية داخليا وخارجيا
الرئيس رئيسي: مهاجمة الكونغرس وسقوط مواطنين افغان من الطائرة الاميركية في كابول كانا مشهدين تاريخيين خلال العام الماضي
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 21-09-2021
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الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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