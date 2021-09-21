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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الرئيس رئيسي: الكيان الغاصب للقدس يشكل أكبر منظمة للارهاب الحكومي
الرئيس رئيسي: الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو الاحتكام الى اصوات كافة الفلسطينيين من مسلم ومسيحي ويهودي في اطار استفتاء شعبي شامل
الرئيس رئيسي: ايران تؤمن بمحادثات مفيدة تكون نتيجتها الغاء اجراءات الحظر الظالمة عن الشعب الإيراني
الرئيس رئيسي: ايران تؤمن بمحادثات مفيدة تكون نتيجتها الغاء اجراءات الحظر الظالمة
الرئيس رئيسي: لا مكان للاسلحة النووية في العقيدة الدفاعية وسياسة الردع للجمهورية الاسلامية
الرئيس رئيسي: السياسة الاستراتيجية للجمهورية الاسلامية الايرانية تحرم انتاج وصنع وتخزين الاسلحة النووية
الرئيس رئيسي: الكيان الغاصب للقدس يشكل أكبر منظمة للارهاب الحكومي
الرئيس رئيسي: الازمة الانسانية في اليمن تثير القلق العميق وعلى العالم ان يكسر صمته تجاه الجرائم ضد الانسانية التي ترتكب هناك
الرئيس رئيسي: لن تنعم افغانستان بالامن إن لم تتول حكومة شاملة ادارة امور البلاد بمشاركة كافة اطياف الشعب
الرئيس رئيسي: الحضور الاميركي في العراق وسورية أكبر معرقل لتحقيق الديمقراطية وتفعيل ارادة الشعوب
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 21-09-2021
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الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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