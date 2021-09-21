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الرئيس رئيسي: اجراءات الحظر هو النهج الجديد لاميركا في حروبها ضد الشعوب

الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

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