رئيسي : ما نراه اليوم في المنطقة يدل على فشل السلطويين والعقلية السلطوية

العالم - ايران

وفي هذا الاطار فقد اشار الرئيس الايراني الى ان ما نراه في المنطقة اليوم ليس يدل على فشل السلطويين والعقلية السلطوية فحسب ، بل يدل ايضا على فشل مشروع فرض الهوية الغربية. نتيجة النزعة السلطوية هي إراقة الدماء وعدم الاستقرار ، وفي النهاية الهزيمة والفرار.

واضاف : اليوم لن تغادر الولايات المتحدة العراق وأفغانستان ، بل انها تطرد. ومع ذلك ، فإن تكلفة هذا الافتقار إلى العقلانية تتحملها الدول المضطهدة من فلسطين وسوريا إلى اليمن وأفغانستان ، ومن ناحية أخرى يتحملها دافعو الضرائب الأمريكيون.

وتابع قائلا : لا يهم العالم اليوم ما إذا كانت "أمريكا هي الأولى" أو ان "أمريكا عادت" . إذا كانت العقلانية على جدول أعمال صانعي القرار ، فعليهم أن يفهموا أن صمود الشعوب أقوى من قوة القوى العظمى. الخطأ الأمريكي خلال العقود القليلة الماضية هو انها قامت بتغيير "أسلوبها في الحرب" مع العالم بدلاً من تغيير "أسلوب حياتها" مع العالم. الطريقة الخاطئة لا يمكن أن تتحقق بتغيير الاسلوب .

الحظر هو اسلوب جديد للحرب الأمريكية ضد الدول. لم يبدأ الحظر على الشعب الإيراني خلال البرنامج النووي أو حتى الثورة الإسلامية ، لكنه بدأ عام 1951 ، عندما تم تأميم صناعة النفط ، وأدى إلى انقلاب عسكري ضد الحكومة الإيرانية المنتخبة من قبل الأمريكيين والبريطانيين. الحظر ، وخاصة حظر الدواء ، جريمة ضد الإنسانية خلال فترة كورونا.

من سمات الظالمين في القرآن الكريم هي تدمير الطبيعة والجنس البشري. تقترح الجمهورية الإسلامية أنه من خلال إدخال فئتي الصحة والبيئة كقضايا إنسانية ، يتم حظر أي عقوبات أو تعطيل لسلسلة التوريد الخاصة بهما. كما انني نيابة عن الشعب الإيراني وملايين اللاجئين الذين هم ضيوف على بلدي ، أدين أيضا استمرار الحظر الأمريكي غير القانوني ، خاصة على المساعدات الإنسانية ، وأدعو إلى تسجيل هذه الجريمة المنظمة ضد الإنسانية كانموذج وحقيقة عن حقوق الإنسان الأمريكية.

بينما كانت الجمهورية الإسلامية الايرانية ، تحاول منذ البداية شراء واستيراد اللقاحات من أطراف دولية موثوقة ، الا ان حظر الأدوية فُرض على الشعب الإيراني ، وبالتالي فكرنا منذ البداية في توفير لقاحات مستدامة من خلال الإنتاج المحلي.

إيران ، الى جانب العلوم النووية وعلوم الأقمار الصناعية السلمية ، هي المركز الطبي لآسيا ، والأطباء والعلماء الإيرانيون مثل أبو علي سينا ​​يلمعون في تاريخ البشرية. لا يمكن حظر العلوم المفيدة للبشرية ؛ أنتجنا الوقود لمفاعل الأبحاث في طهران ، والذي يصنع الأدوية الإشعاعية لأكثر من مليون مريض مصاب بالسرطان في البلاد ؛ وعلى الرغم من الحظر ، فقد أحرزنا تقدما مذهلا في التكنولوجيا الحيوية والخلايا الجذعية. اليوم ، ورغم الحظر اللانساني ، أصبحنا من مصنعي لقاح كورونا.

إن تعاون الدول في مجال الصحة ، وخاصة اللقاحات ، هو لتعزيز روح التعاون والسياسة الالهية - البشرية في العلاقات الدولية . كورونا هو نداء إيقاظ للعالم كله ، بان أمن كل إنسان مرتبظ بالاخر . إن أزمات المجتمع البشري كالعنف والفقر والبطالة والفساد الأخلاقي والاقتصادي وانهيار نظام الأسرة والحروب الإقليمية والإرهاب المنظم والأزمات البيئية ، كلها بسبب تجاهل مبادئ العقلانية والعدالة والحرية.