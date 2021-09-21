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الكاظمي يتحرك بشان قضية شخص أدين بجريمة لم يرتكبها!

الكاظمي يتحرك بشان قضية شخص أدين بجريمة لم يرتكبها!
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بفتح تحقيق بشأن قضية شخص أدين بجريمة لم يرتكبها في محافظة بابل.

العالم - العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة وجه، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق فوري فيما نسب من توجيه السلطات المعنية الاتهام الجنائي، لأحد المواطنين في محافظة بابل، بجريمة لم يتضح ارتكابها أو وقوعها".

ووجّه الكاظمي بحسب البيان بـ"إيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال، وإحالة جميع المسؤولين إلى التحقيق قدر تعلق الأمر بمسؤولياتهم الوظيفية المتصلة بتوجيه الاتهام للمواطن موضوع الاتهام غير المستند إلى دليل"، مؤكداً على "ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات الحكومية".

وأمر الكاظمي بـ"سرعة إجراء التحقيق وكشف الملابسات، وتحميل المشتركين المقصرين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي ظلم أو حيف يطال مواطناً عراقياً، مهما بلغت رتب المقصرين ومناصبهم"، مشدداً على "إعادة حقوق الضحية جميعها، وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء التحقيق".

وكان شخص يسكن محافظة بابل اتهم بقتل زوجته ورميها في النهر، قبل أن تظهر على قيد الحياة بعد فترة.

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الكاظمي يتحرك بشان قضية شخص أدين بجريمة لم يرتكبها!

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