"طالبان" تعين مندوبا لها لدى الأمم المتحدة

العالم-افغانستان

وأكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لوكالة "تاس" الروسية، يوم الثلاثاء، أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تلقت يوم 20 سبتمبر رسالة من "وزير الخارجية" في الحكومة التي شكلتها "طالبان" بأفغانستان، أميرخان متقي، بشأن المشاركة في الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث الأممي، أنه جاء في الرسالة أن أشرف غني أقيل من منصبه ولم يعد رئيسا لأفغانستان، وأن مندوب حكومته غلام إيزاكزاي لم يعد ممثلا لأفغانستان لدى الأمم المتحدة.

وطرحت "طالبان" سهيل شاهين، الذي كان عضوا في وفدها إلى المحادثات في الدوحة ويعتبر متحدثا باسم المكتب السياسي للحركة لوسائل الإعلام الأجنبية، كمندوب جديد لأفغانستان لدى الأمم المتحدة.

وأكد دوجاريك أنه تمت إحالة الرسالة إلى لجنة شؤون الاعتماد للأمم المتحدة، لتدرسها.