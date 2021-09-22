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شي جين بينغ: الصين لن تهاجم أبدا أي دول أخرى

شي جين بينغ: الصين لن تهاجم أبدا أي دول أخرى
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

تعهد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، من منبر الأمم المتحدة، بأن الصين لن تهاجم أبدا أي دول أخرى.

العالم-الصين

وقال شي جين بينغ، في خطاب وجهه عبر الفيديو خلال جلسة المناقشات السياسية العامة للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تسعى إلى علاقات سلمية مع دول العالم.

وصرح: "الصين لن تهاجم أبدا أي دول أخرى ولن تضطهد أحدا ولن تسعى لإحلال هيمنتها".

كما أكد الرئيس الصيني أن بلاده تستهدف تزويد العالم بملياري جرعة من اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" بنهاية العام الجاري.

وتحدث شي جين بينغ بعد أن أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في أول كلمة له في الأمم المتحدة، أن بلاده لا تسعى إلى حرب باردة ولا تريد "تقسيم العالم".

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