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الأزمة الأميركية الفرنسية ومصير التحالفات الأطلسية

الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وباريس على خلفية صفقة الغواصات التي باعتها أميركا لاستراليا وإلغاء الأخيرة صفقة مماثلة مع فرنسا أثارت تساؤلات كثيرة على مستوى العلاقة بين الحليفين ومصير التحالفات الغربية والأطلسية عامة.

العالم - مع الحدث

الى أين يتجه التصعيد بين واشنطن وباريس على خلفية صفقة الغواصات؟ وكيف سيؤثر التوتر بين الولايات المتحدة وفرنسا سياسياً بالعلاقات بينهما؟ ولماذا ضربت أميركا بعلاقتها التحالفية مع فرنسا عرض الحائط؟ وما تداعيات هذا التوتر المتصاعد على التحالفات الغربية والأطلسية؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الکاتب والباحث بالشؤون الدولية رياض عيد، والاستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن الدكتورحسن منيمنة، واستاذ الجغرافيا السياسية عماد الدين الحمروني.

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