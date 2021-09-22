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العراق يترأس جلسة مناقشات مؤتمر "الوكالة الذرية"

العراق يترأس جلسة مناقشات مؤتمر
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

ترأس العراق، الثلاثاء، جلسة المناقشات العامة رفيعة المستوى من أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورته الــ (65).

العالم-العراق

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، أمس الثلاثاء، إن "الممثل الدائم ل‍جمهورية العراق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير بكر فتاح حسين، ترأس اليوم، جلسة المناقشات العامة رفيعة المستوى من أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورته الــ (65) خلال اليوم الثاني من أعمال المؤتمر العام للوكالة، بصفته نائباً لرئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبمشاركة دولية واسعة رفيعة المستوى".

حيث القى العديد من وفود الدول الأعضاء في الوكالة من الوزراء، ووكلاء الوزارات بياناتهم الوطنية خلال أعمال الجلسة بالمشاركة الفعلية والافتراضية، والتي عكست الشواغل والنشاطات الوطنية لتلك الدول في المجالات ذات الصلة بعمل الوكالة في إطار تعزيز الاستخدام السلمي الأمثل للتكنولوجيا النووية خدمة للإنسانية ومنع الانتشار النووي من منطلق تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق البيان.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن انتخاب العراق نائباً لرئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورته الـ(65)، التي أنطلقت أعمالها في مركز فيينا الدولي بالحضور الفعلي والافتراضي، وبمشاركة دولية رفيعة المستوى.

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