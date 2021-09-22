11 ألف موكب في كربلاء استعداداً لزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)

العالم-العراق

وقال الفتلاوي في حديث نشرته السومرية نيوز، إن "اكثر من 11 ألف موكب حتى الان نصب في كربلاء وبدأنا بالاستعدادات للزيارة المليونية بوقت مبكر حيث تم تطبيق الخطة الامنية والخدمية".

وأضاف أن "الاعداد بدأت تزداد بشكل كبير في هذه الأيام والدوائر الخدمية والصحية تقوم بتقديم الخدمات للزائرين وتم تهيئة ساحات اضافية لوقوف السيارات وتم توسعة عدد من الشوارع الرئيسية"، مشدداً بالقول "من الان بدأنا بنقل الزائرين الى محافظاتهم بعد اداء الزيارة وان شاء الله لن تكون هناك أي أزمة للنقل وسننقل الزائرين من اقرب نقطة للعتبات المقدسة".