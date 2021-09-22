أمريكا تؤجل المساعدة الطارئة لدعم "القبة الحديدية" الإسرائيلية

العالم - الاحتلال

وقال موقع "واللا" العبري" مساء الثلاثاء إن "الولايات المتحدة قررت تأجيل المساعدات الطارئة ، بسبب معارضة مجموعة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين".

وأضاف الموقع العبري، أنه "قبل ساعات قليلة من التصويت في مجلس النواب الأمريكي، أعلن بعض أعضاء الكونجرس أنهم لن يصوتوا لصالح الميزانية إذا تضمنت بند القبة الحديدية"، مشيرًا إلى أنه تم حذف البند، وسيتم إدراجه في قانون ميزانية الدفاع الذي سيطرح للتصويت في غضون أشهر قليلة.

وتتعلق المساعدات التي تهدت بها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في تعزيز مخزون ذخيرة جيش الإحتلال في أعقاب معركة سيف القدس الاخيرة بما في ذلك إمداد منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ، بالذخيرة والمعدات اللازمة.