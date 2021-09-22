الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل 9 مدنيين في هجوم لجماعة "بوكو حرام" في تشاد

مقتل 9 مدنيين في هجوم لجماعة
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

قتل 9 مدنيين على الأقل مطلع الأسبوع، في هجوم لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية على قرية كادجيجوروم في جنوب غرب تشاد.

العالم- أفریقیا

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الهجوم وقع ليل الأحد الاثنين في القرية المطلة على بحيرة تشاد، وهي منطقة عند حدود نيجيريا والكاميرون والنيجر وتشاد، الدول الأربع التي تنشط فيها جماعة "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" الإرهابيين بانتظام.

وقال محمد فضول مكاي حاكم منطقة البحيرة، إن "عناصر بوكو حرام هاجموا كادجيغوروم وقتلوا تسعة أشخاص وأحرقوا القرية".

وتبدأ بحيرة تشاد على بعد مئة كيلومتر فقط شمال العاصمة نجامينا، وهي مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تضم جزرا مأهولة، بعضها مخابئ لجماعتي "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" الإرهابيين في غربي إفريقيا.

وتهاجم الجماعتان بانتظام الجيش والمدنيين فيها وكذلك في تشاد والدول الثلاث الأخرى المطلة على البحيرة.

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

جنوب إفريقيا تخفف قيود كوفيد مع انحسار موجة الإصابات الثالثة

وزير الداخلية السوداني يؤكد على تعزيز التعاون مع تشاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصور.. حزب الله يفتتح حملة توزيع المازوت المجاني لضخ المياه في صيدا

مع زيادة تدفق الزوار من ديالى.. الحشد الشعبي يعزز خطته لتأمين زيارة الأربعين

العثور على مهاجر 'عراقي' فاقدا للوعي وعليه آثار اعتداء (فيديو)

الاستخبارات العسكرية تدمر معبرا لإرهابيي داعش في ديالى

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021

شاهد بالفيديو.. ايران تحيي ذكرى بداية الحرب التي فرضها الطاغية صدام