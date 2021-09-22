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الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بدعوى الأعياد اليهودية

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بدعوى الأعياد اليهودية
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين، بدعوى الأعياد اليهودية.

العالم - الاحتلال

وقال مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة: إن قوات الاحتلال أبلغت إدارة المسجد الإبراهيمي بإغلاقه بالكامل اعتبارا من الليلة وحتى منتصف ليلة الجمعة المقبلة، بدعوى "عيد العرش اليهودي".

وأشار أبو سنينة إلى أن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي منذ بداية سبتمبر/أيلول الجاري وحتى اليوم، 60 وقتا للصلاة، بدعوى إزعاج المستوطنين.

وشددت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد، ونصبت الحواجز العسكرية على المفترقات والمداخل المؤدية إليه، وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه.

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