العراق.. تحذير من اختراق الكتروني وتلاعب امريكي بنتائج الانتخابات

العالم-العراق

وقال الجابري، في حديث نشرته "المعلومة"، الثلاثاء، ان "التدخلات الخارجية حاضرة في كل مواسم الانتخابات ولا يمكن الانتهاء منها دون ارادة سياسية داخلية قوية".

واضاف ان "وسائل الاعلام الدولية باتت تدعم بعض المرشحين على حساب اخرين وهو تدخل واضح في العملية الانتخابية العراقية".

واوضح الجابري ان "اميركا تمتلك القدرة التكنولوجية للتلاعب بنتائج الانتخابات"، مشيرا الى ان اشكال التدخلات الخارجية بالانتخابات متعددة".

وخذر الجابري من أن "العمليات الانتخابية الالكترونية ستتعرض للاختراق"، لافتا إلى ان "جهات خارجية تستطيع التلاعب بالنتائج بسبب الطريقة الالكترونية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة في 10 من تشرين الاول/اكتوبر القادم.