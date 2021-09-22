صحيفة لبنانية.. داعش يستعيد نشاطه لبنانياً ويخطط لعمليات أمنية 

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اذ اثار اعلان قيادة الجيش يوم أمس عن توقيف خلية لتنظيم داعش الارهابي الهواجس من زعزعة الاستقرار الامني الذي تنعم به البلاد منذ مدة رغم كل الاهتزازات التي تعانيها على الصعد كافة.

وأوضحت قيادة الجيش في بيان ان مديرية المخابرات أوقفت في مدينة طرابلس عدداً من الأشخاص يشكلون خلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي، وقد عمدوا إلى شراء الأسلحة الفردية والذخائر بهدف تنفيذ عمليات أمنية مستغلين الأوضاع المتردية في لبنان، كما سعى عناصر الخلية إلى تجنيد أشخاص آخرين لمساعدتهم.

ولفتت المديرية الى أن الخلية كانت قد بدأت نشاطها في شهر حزيران الفائت، ونفذت عملية اغتيال المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد في منطقة المئتين ـــ طرابلس بتاريخ 22 /8 /2021، معلنة مباشرة التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

وكشفت مصادر عسكرية لـالديار ان توقيف عدد من عناصر الخلية تم منذ مدة زمنية معينة الا اننا لم نعلن عن ذلك لاستكمال التحقيقات وتوقيف باقي العناصر، لافتة الى ان هذه العملية تندرج ضمن العمليات الاستباقية التي ننفذها بعد ان كنا حذرنا مرارا من ان انتصارنا على الارهاب عسكريا لا يعني ان الحرب امنيا انتهت نظرا لوجود خلايا نائمة.