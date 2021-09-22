الأمم المتحدة تعلق على سحب الثقة من الحكومة الليبية

العالم - ليبيا



وأكّدت البعثة، في بيان، أن «حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظلّ الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات»، مشيرةً إلى أن تركيز الحكومة الأساسي يظلّ هو «السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 كانون الأول 2021 وتقديم الخدمات الضرورية للشعب».

وأشار البيان إلى أن المبعوث الخاص، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أكد أن «البعثة كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات والذي يجري العمل عليه».



وفي هذا الإطار، حثّت البعثة «مجلس النواب على استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل في أقصى تقدير. وتذكّر البعثة الأطراف بالالتزام بالإطار القانوني والدستوري الذي يحكم العملية السياسية الليبية».



كما دعت «مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات 24 كانون الأول، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوّض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها»، مشيرة إلى أنه «يجب أن يبقى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 كانون الأول 2021 هو الهدف الأسمى، وأي جهود لتحويل الانتباه إلى أهداف أخرى يقع ضد إجراء الانتخابات».