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العراق: نرفض استخدام أراضينا للعدوان على جيراننا

العراق: نرفض استخدام أراضينا للعدوان على جيراننا
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

أكدت رئاسة أركان الجيش العراقي أن العلاقات الثنائية التي تربط العراق مع إيران هي "علاقات وثيقة مبنية على التعاون وحسن الجوار، وقد شهدت تطوراً ملحوظاً بين البلدين في الآونة الأخيرة على جميع الأصعدة خاصة في الجانبين الأمني والعسكري".

العالم-العراق

وأكدت الأركان العراقية في بيان أن العراق "يرفض بشدة استخدام أراضيه للعدوان على جيرانه، وأنه متمسك بحسن الجوار والعلاقات الأخوية مع دول الجوار"، مشددةً على "ضرورة التزام الجميع بلغة الأخوة والتعاون في العلاقات المشتركة".

وكان رئیس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري، أكد أن ايران "لن تتساهل مع أي تحركات معادية على حدوها"، داعياً العراق ومنطقة كردستان العراق إلى "عدم السماح لمرتزقة أميركا وإسرائيل بإقامة معسكرات تدريبية على حدودنا".

وتابع: "قواتنا ستقوم وبمسؤولية مباشرة من حرس الثورة بتدمير قواعد الجماعات الإرهابية على الحدود"، لافتاً إلى أن "العمليات التي بدأتها إيران في الأسبوعين الماضيين ستستمر".

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