ماذايجري في الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة؟

العالم - الاميركيتان

الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش، اكد أن الانقسامات الجيوسياسية تقوض التعاون الدولي وتحد من قدرة مجلس الأمن الدولي على اتخاذ القرارات اللازمة وترسيخ الشعور بإمكانية الإفلات من العقاب. وشدد على تمسكِه بخيار حل الدولتين في الاراضي الفلسطينية المحتلة، واِنه يشجع قيادات الاحتلال والفلسطينيين على استئناف جهود التسوية. واضاف اَنّ الاضطرابات من أفغانستان إلى إثيوبيا إلى اليمن وغيرِها من المناطقِ أدت إلى إحباطِ جهود السلام. واوضح غوتيرش، اَنّ هناك حاجةً لتجديدِ العقد الاجتماعي وبحاجة أيضا إلى ضمانِ أممٍ متحدةٍ صالحة لعهد جديد.

الرئيس الاميركي جو بايدن، اكد اِنّ بلادَه لا تسعى إلى حربٍ باردة جديدة. واضاف اِنّ الولايات المتحدة انهت عشرين عاما من النزاع في أفغانستان وتفتح الانَ صفحةً جديدة من الدبلوماسية. واوضح اَنّ واشنطن ستواجه خطرَ الإرهاب سواءٌ أكان من الدولِ الصغرى أو من غيرِها. واشار بايدن الى اَنّ اميركا اليوم ليست كما كانت عامَ الفين وواحد واليومَ أصبحت قادرةً على مواجهةِ الشبكاتِ الإرهابية، وانها ستواجه الإرهابَ بكافةِ السبل بما فيها العملُ مع شركائها كي لا تُضطَرَ لنشر قوات عسكرية.

وقال بايدن:"إن التزام الولايات المتحدة بأمن "إسرائيل" لا شك فيه، ودعمنا لدولة يهودية مستقلة لا لبس فيه، لكنني ما زلت أعتقد أن حل الدولتين هو أفضل طريقة لضمان مستقبل "إسرائيل" كدولة يهودية ديمقراطية تعيش في السلام إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة".

ملفات كثيرة كانت موجودة على طاولة الجمعية العامة لعلا ابرزها وباء كورونا وافغانستان والامان الاجتماعي والانقسامات الدولية.