ماذا جرى في لقاء صالح وبايدن على هامش الجمعية العامة؟

العالم-العراق

وقال بيان للبيت الأبيض إن "بايدن التقى اليوم الرئيس العراقي برهم صالح على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وناقشا معا تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون في المبادرات الدبلوماسية الإقليمية".

وأكد بايدن "التزام الولايات المتحدة باستقرار العراق على المدى الطويل، كما أكد الرئيسان على احترامهما للديمقراطية في العراق وسيادة القانون والجهود المبذولة لإجراء انتخابات ذات مصداقية وشفافة في أكتوبر المقبل"، بحسب البيان.

وأشاد بايدن بالمبادرات الأخيرة مثل قمة بغداد الإقليمية والزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى العراق في وقت سابق من هذا العام باعتبارها رمزًا مهمًا لإسهامات العراق في الاستقرار الإقليمي والتسامح بين الأديان.

وفي وقت سابق، عقد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اجتماعاً دولياً في نيويورك لمتابعة مخرجات قمة بغداد.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن "وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس اجتماعا وزاريا في الممثلية العراقية في مدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور دول الجوار، السعودية، والأردن وتركيا والكويت وإيران بالإضافة إلى مصر وقطر والإمارات وفرنسا ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي".

وأضافت أن "الاجتماع يهدف لمتابعة مخرجات قمة بغداد"، مبيناً أن "العراق يسعى لجعل هذا الاجتماع سنوياً".

وتسعى بغداد إلى تخفيف حدة التوترات في المنطقة وتعزيز التعاون لمحاربة الجماعات الإرهابية وبناء شراكات اقتصادية من خلال القمة وغيرها من المؤتمرات التي عقدتها في الآونة الأخيرة.