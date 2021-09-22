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أفغانستان.. إطلاق نار نفذه مجهولون وسط مدينة جلال آباد

أفغانستان.. إطلاق نار نفذه مجهولون وسط مدينة جلال آباد
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر أفغانية عن مقتل اثنين من أعضاء طالبان ومدني في إطلاق نار نفذه مجهولون وسط مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان.

العالم- أفغانستان

يتبع.

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