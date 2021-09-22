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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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أمير عبداللهيان: على اميركا ان تعلم بأن محادثات فيينا ليست من أجل اتفاقية جديدة بل لضمان عودتها الكاملة والمضمونة لالتزاماتها بموجب قرار 2231
بوريل لأمير عبداللهيان: مسؤولية الولايات المتحدة عن خلق الوضع الحالي واضحة وعلى جميع الأطراف المساعدة في الوصول إلى نتيجة مرضية للطرفين
وزير الخارجية الايراني لدى لقائه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لن نضيع الوقت ولن نقبل بالسلوك غير البناء للولايات المتحدة ولن نعطل البلد بالوعود الجوفاء المعهودة
وزير الخارجية الايراني لدى لقائه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نعول على عمل الأطراف الأخرى وليس أقوالهم
وزير الخارجية الايراني لدى لقائه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: حكومة السيد رئيسي تعمل في إطار المبادئ وهي تسعى إلى نتيجة عملية في المفاوضات
وزير الخارجية لايراني لدى لقائه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: حكومة السيد رئيسي تعمل في إطار المبادئ وهي تسعى إلى نتيجة عملية في المفاوضات
وزير الخارجية لايراني لدى لقائه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نراجع بجدية سجل المفاوضات والحكومة الايرانية الجديدة ستستأنفها
الرئيس رئيسي: الكيان الغاصب للقدس يشكل أكبر منظمة للارهاب الحكومي
الرئيس رئيسي: الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو الاحتكام الى اصوات كافة الفلسطينيين من مسلم ومسيحي ويهودي في اطار استفتاء شعبي شامل
الرئيس رئيسي: ايران تؤمن بمحادثات مفيدة تكون نتيجتها الغاء اجراءات الحظر الظالمة عن الشعب الإيراني
أفغانستان.. إطلاق نار نفذه مجهولون وسط مدينة جلال آباد
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش
أعلنت مصادر أفغانية عن مقتل اثنين من أعضاء طالبان ومدني في إطلاق نار نفذه مجهولون وسط مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان.
العالم- أفغانستان
يتبع.
تصنيف :
افغانستان
آسيا الوسطی
كلمات دليلية :
انفجار في جلال أباد
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