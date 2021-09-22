جيش الاحتلال يكشف استخدامه طائرات انتحارية في غزة

العالم - الإحتلال

وأكد ضباط في جيش الاحتلال الليلة الماضية، استخدامهم لطائرة انتحارية تسمى فلسطينيًا بـ “كواد كابتر”، في عمليات داخل قطاع غزة في الآونة الأخيرة، وخاصةً في العملية العسكرية التي وقعت في مايو/ أيار الماضي.

وبحسب تقرير لقناة 13 العبرية، فإن تلك الطائرات حلقت بكثافة في أجواء غزة، ونفذت غارات انتحارية بعضها ضد راجمات صواريخ لحماس.

ووفقًا للتقرير المتلفز، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أمر بزيادة معدل إنتاج الحوامات الهجومية في إطار الاستعدادات للحرب المقبلة والتعامل مع التهديد الصاروخي.

وكانت تقارير سابقة، تحدثت عن استخدام تلك الطائرات من قبل الاحتلال في قطاع غزة، حيث أقدمت على اغتيال مجموعة من المقاومين، كما أن بعضها انفجر داخل مواقع للمقاومة.