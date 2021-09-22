أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021

العالم - الصحافة الايرانية

ايران ..

رئيس الجمهورية بخطابه للجمعية العامة..

لقد بدأت حقبة جديدة .. أحمل رسالة العقلانية والعدالة والحرية للعالم نيابة عن الشعب الإيراني.

حمايت ..

الرئيس إبراهيم رئيسي مخاطبا الجمعية العامة للأمم المتحدة .. نحن لا نثق بأمريكا ..

آفتاب يزد ..

رئيس منظمة الطاقة الذرية .. يجب على أمريكا إلغاء كل إجراءات الحظر التي تفرضها على إيران .

ابرار ..

الخارجية .. موضوع عقد إجتماع وزاري بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد بنيويورك غير وارد.

جمهوري اسلامي ..

الأمين العام للأمم المتحدة .. نقف على حافة هاوية وعلى العالم الإستيقاظ من سباته .

جوان ..

محاولة إنقلاب فاشلة في السودان وإعتقال ضباط من أنصار الرئيس السابق عمر البشير.

ابتكار ,...

المفاوضات النووية محاطة بالشكوك ومستقبل الإتفاق النووي يلفه الغموض .

اطلاعات ..

الإتحاد الأوروبي يطالب السعودية بوضع حد لإنتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان .

جام جم ..

حكومة رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي تنال ثقة البرلمان .

سياست روز ..

أكثر من مئة منظمة دولية تطالب بحظر كل أشكال مبيعات السلاح للكيان الصهيوني .

قدس ..

حركة طالبان تدعو المجتمع الدولي للإعتراف بها أولا قبل الحديث عن إلتزامها بحقوق الإنسان .

رسالت ..

نتائج إستطلاع للراي بأمريكا تحمل صدمة للبيت الأبيض.. تراجع قياسي لشعبية بايدن.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( لايحق للوكالة الدولية التدخل بقضايا سياسية) في اشارتها لمواقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية..

عندما يدور حديث عن منظمة الصحة العالمية مثلا فأن المرء يتوقع سماع انباء عن الاوضاع الصحية في العالم وجهود هذه المنظمة في تقديم العون الصحي وغير ذلك, او عندما يدور الحديث عن منظمة الغذاء والزراعة الدولية فالمتوقع هو سماع انباء عن الانتاج الزراعي واوضاع انتاج الغذاء في العالم. ومن هذا المنطلق لابد من القول..

"إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة تابعة للأمم المتحدة بدورها ومهمتها ينبغي أن تدور حول محور القضايا التقنية فحسب"

اي بعيدا عن اية توجهات واهداف سياسية, لكن مايحدث في العديد من الحالات منذ مدة هو تاثر هذه الوكالة بضغوط غربية تدفعها للتعمل مع ايران انطلاقا من الرؤية السياسية الغربية المعادية لبلادنا وبدلا من الالتزام بمهامها التقنية. الامر الذي يهدد بفقدان هذه الوكالة لمصداقيتها بالكامل.

جام جم ..

في الشأن الافغاني كتبت صحيفة جام جم في مقالها ( ينبغي لطالبان إثبات نفسها)..

منذ عودة طالبان الى السلطة في كابول دأبت على التأكيد بانها تغيرت وتعلمت من دروس الماضي, وعلى خلفية هذه التأكيدات طفت بعض الامال, ولكن احداث العنف الاخيرة بافغاستان باتت تضعف هذه الامال بشدة.

"إن طالبان تضم تيارا يميل للإعتدال إلا أن التيار الأكثر تشددا المتمثل بشبكة حقاني له الصوت الأعلى كما يبدو "

وهذا ما كشفت عنه الخلافات الحادة الاخيرة بين قيادات طالبان وكذلك السلوكيات والممارسات الطالبانية العنيفة في كابول والمدن الاخرى مقابل المواطنين .

الان بات من الصعب البت فيما اذا كانت طالبان قد تغيرت حقا, فكل الاحداث تشير للعكس ولكن مع ذلك ينبغي على طالبان واذا ما ارادت اقناع العالم بانها تغيرت بالفعل ان تثبت ذلك عمليا بنفسها فمجرد الكلام لايكفي.

اطلاعات..

صحيفة اطلاعات كتبت عن الأزمة بين فرنسا وكل من امريكا وبريطانيا واستراليا في مقالها ( أجواء عدم ثقة بين فرنسا وحلف أوكوس )..

فرنسا مقبلة على انتخابات رئاسية بعد اشهر, والرئيس الفرنسي يحاول اثبات كونه مؤهلا للبقاء في السلطة في رهان على تحقيق تقدم في مكافحة كورونا وعلى نشاطاته في المسرح الدولي لتعديل الاستياء الداخلي حول الاوضاع المعيشية.في هذا الخضم ..

" جاء إلغاء أستراليا صفقة بعشرات المليارات لشراء غواصات فرنسية, ضربة قاسية للإقتصاد الفرنسي ولأحلام ماكرون بولاية ثانية "

ان الغاء هذه الصفقة المبرمة منذ عام 2016 جاء في اطار ايجاد امريكا وبريطانيا واستراليا تحالفا ثلاثيا ستحصل الاخيرة بموجبه على غواصات نووية لا تقليدية من امريكا وبريطانيا في مخطط لمواجهة الصين. حتى الان ردت فرنسا باجراءات دبلوماسية وانتقادات شديدة وصفت حلف اوكوس بالخيانة للحلفاء الاوروبيين وبكون الغاء تلك الصفقة بطعنة في الظهر, لكن هذه الازمة ستترك شرخا عميقا اخر في الثقة الاوروبية والفرنسية بشكل خاص بامريكا قد يكون له تداعيات سلبية واسعة في المستقبل .

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( الحكومة اللبنانية الجديدة تنال ثقة البرلمان) ...

بعد ثلاثة عشر شهرا من الفراغ السياسي وعمليات الشد والجذب بشأن تشكيل حكومة جديدة, نجح نجيب ميقاتي ثالث مكلف بهذا المهمة خلال هذه الفترة بحكومة نالت ثقة اغلب نواب البرلمان.

"ان حكومة ميقاتي تم تشكيلها بهدف انقاذ لبنان من خطر الانهيار الاقتصادي باجراء اصلاحات اقتصادية واسعة "

ان امام حكومة ميقاتي طريقا طويلا ووعرا وحافل بالتحديات, تحديات على غرار الخلافات السياسية الداخلية وعدم وجود رؤوس اموال كافية لتمويل مشاريع انمائية ولحل الأزمات العاجلة كازمات الوقود والطاقة الكهربائية والبطالة وانهيار سعر العملة اللبنانية والتدخلات والضغوط الغربية والى اخر القائمة ..

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي التي دأبت على التشكيك بمصداقية طالبان من وصولها للسلطة في كابول, كتبت في افتتاحيتها (الخطر الذي يتهدد باكستان نفسها ) ...

هناك انباء مقلقة لباكستان تتحدث عن اطلاق رجال دين باكستانيين يمثلون حركة طالبان الباكستانية فتواى تحرم الصلاة على قتلى الجيش الباكستاني وتعتبر حكومة اسلام اباد غير مشروعة. وهناك انباء عن رفع راية اقامة امارة اسلامية بباكستان على اسطح مدارس دينية لحركة طالبان الباكستانية.

"ان معنى كل ذلك هو ان طالبان بفرعها الباكستان لا تعترف بشرعية حكومة اسلام اباد وان ما تريده هو امارة اسلامية "

ان باكستان مقبلة على مواجهة خطر ىاهم في الداخل, خطر يد يجرها لحروب ونزاعات داخلية كثمن مر لخطأ حساباتها بشأن دعم طالبان افغانستان.