ايران تحيي ذكرى بداية الحرب التي فرضها الطاغية صدام

العالم - مراسلون

المناسبة اسبوع الدفاع المقدس، ذكرى بداية الحرب التي فرضها الطاغية صدام بعد تمزيقه لوثيقة اتفاقية الجزائر الموقعة عام الف وتسعمئة وخمسة وسبعين، حيث كانت إيران وبعد عام ونصف تقريبا من انتصار ثورتها تعيش مخاض ما بعد الثورة، وتعيد بناء مؤسساتها وتتخلص من تركة نظام الشاه على البلاد؛ ومن هنا كان شن الحرب تهديدا للثورة الفتية، فصدام لم يكن الا الاداة في مشروع المستكبرين لاعادة إيران إلى نادي حلفاء أمريكا والغرب.

هذا وباقامة استعراض سنوي كانت تنطلق في أرجاء الجمهورية الإسلامية في إيران فعالية أسبوع الدفاع المقدس، والذي كرسته إيران كأسبوع للإحتفاء بذاكرة تلك الحرب المفروضة وبملاحم الدفاع المقدس على مدى ثمان سنوات، والتي سطرها الحرس الثوري و الجيش وقوات التعبئة. لكن هذا العام كما هوالحال في سابقه وبسبب انتشار كورونا لم يقم هذا الاستعراض و تم استبداله باقامة فعاليات اخرى. ومن اهمها هي ازاحة الستار عن احدث الانجازات الدفاعية واقامة معارض لعرض انواع المعدات الدفاعية الايرانية وانجازاتها العسكرية. هذا وان اقامة هذه المعارض تهدف لتوثيق فترة الدفاع المقدس والاهتمام بها وتعريف المواطنين عليها وتحفيزهم على العمل من اجل حفظها وصيانتها.

في اسبوعها للدفاع المقدس ترسل ايران دوما رسائلها على انها اثبتت اسس استراتيجيتها الدفاعية القائمة على تطوير قدرات تمنحها قوة لردع اي تهديد.