الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

ايران تحيي ذكرى بداية الحرب التي فرضها الطاغية صدام

الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

هو أسبوع لتمجيد قيم الإيمان والصبر والبطولة والشهادة، وتخليد ذكرى الشهداء كي تعيد فيه الأجيال الشابة اكتشاف الرسمال الرمزي الذي تتميز به الثورة الإسلامية.

العالم - مراسلون

المناسبة اسبوع الدفاع المقدس، ذكرى بداية الحرب التي فرضها الطاغية صدام بعد تمزيقه لوثيقة اتفاقية الجزائر الموقعة عام الف وتسعمئة وخمسة وسبعين، حيث كانت إيران وبعد عام ونصف تقريبا من انتصار ثورتها تعيش مخاض ما بعد الثورة، وتعيد بناء مؤسساتها وتتخلص من تركة نظام الشاه على البلاد؛ ومن هنا كان شن الحرب تهديدا للثورة الفتية، فصدام لم يكن الا الاداة في مشروع المستكبرين لاعادة إيران إلى نادي حلفاء أمريكا والغرب.

هذا وباقامة استعراض سنوي كانت تنطلق في أرجاء الجمهورية الإسلامية في إيران فعالية أسبوع الدفاع المقدس، والذي كرسته إيران كأسبوع للإحتفاء بذاكرة تلك الحرب المفروضة وبملاحم الدفاع المقدس على مدى ثمان سنوات، والتي سطرها الحرس الثوري و الجيش وقوات التعبئة. لكن هذا العام كما هوالحال في سابقه وبسبب انتشار كورونا لم يقم هذا الاستعراض و تم استبداله باقامة فعاليات اخرى. ومن اهمها هي ازاحة الستار عن احدث الانجازات الدفاعية واقامة معارض لعرض انواع المعدات الدفاعية الايرانية وانجازاتها العسكرية. هذا وان اقامة هذه المعارض تهدف لتوثيق فترة الدفاع المقدس والاهتمام بها وتعريف المواطنين عليها وتحفيزهم على العمل من اجل حفظها وصيانتها.

في اسبوعها للدفاع المقدس ترسل ايران دوما رسائلها على انها اثبتت اسس استراتيجيتها الدفاعية القائمة على تطوير قدرات تمنحها قوة لردع اي تهديد.

روابط ذات صلة

رئیس هيئة الأرکان العامة يبعث برسالة للقوات المسلحة الايرانية ، هذا مضمونها

أعداء الثورة الاسلامية مصيرهم الهزيمة امام شموخ الشعب الايراني العظيم

القوة البرية للجيش تمتلك أسطول مروحيات فريد من نوعه في الشرق الأوسط

شاهد: اجتماع بطهران استذكارا لفترة الدفاع المقدس والحرب المفروضة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصور.. حزب الله يفتتح حملة توزيع المازوت المجاني لضخ المياه في صيدا

مع زيادة تدفق الزوار من ديالى.. الحشد الشعبي يعزز خطته لتأمين زيارة الأربعين

العثور على مهاجر 'عراقي' فاقدا للوعي وعليه آثار اعتداء (فيديو)

الاستخبارات العسكرية تدمر معبرا لإرهابيي داعش في ديالى

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021

شاهد بالفيديو.. ايران تحيي ذكرى بداية الحرب التي فرضها الطاغية صدام