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"وزير زراعة" داعش في قبضة الجيش العراقي (صورة)

الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش العراقي، اليوم الاربعاء، الاطاحة بما يسمى "وزير زراعة" تنظيم داعش الارهابي في الرمادي بمحافظة الانبار غربي البلاد.

العالم-العراق

المديرية قالت في بيان، انه "باشراف مباشر من مدير الاستخبارات العسكرية وبعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية والمتابعة المستمرة وبكمين محكم لشعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، تمكنت على اثرها المفارز المذكورة من الاطاحة باحد الارهابيين المهمين في منطقة البو فراج بالرمادي الانبار والذي كان يشغل منصب ما يسمى ب(وزير الزراعة) لعصابات داعش الارهابية والذي فر هاربا خارج المحافظة اثناء معارك التحرير ليعود اليها مؤخرا ويقع في قبضة رجال الاستخبارات العسكرية بوقت قياسي".

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