مبعوث الجزائر: كلام المغرب عن علاقة حزب الله بـ”البوليساريو” أكاذيب مضللة

العالم - الجزائر

وقال عمار بلاني، مبعوث الجزائر الخاص المكلف بمسألة الصحراء الغربية والمغرب العربي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ردا على رسالة للسفير المغربي موجهة إلى الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الانسان بجنيف، إن تصريحات بعض الدبلوماسيين المغاربة هي “مجرد أكاذيب يقومون بنسجها بلا كلل، خاصة عندما تحاصرهم النداءات العاجلة من المجموعات التي تدعم القضية العادلة لشعب الصحراء الغربية”.

وأضاف “السفير المغربي (عمر زنيبر)، شبيه لسلفه في التلاعب الفظ. إنهم أساتذة في فن إعادة تدوير ورسكلة الأكاذيب المخزية لوزيرهم الذي اخترع في أيار/مايو 2018، الحكاية المروعة بشأن مدربي حزب الله والتي تم نفيها وإثبات زيفها في الواقع”.

وتابع ” نتذكر أن المملكة المغربية كانت تبحث عن ذريعة للإعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة في الشرق الأوسط، وبالتالي جني الثمار من بعض الشركاء الإقليميين وغير الإقليميين”.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، رمطان لعمامرة، أن قطع العلاقات مع المغرب، كان قرارا يتعين على الجزائر اتخاذه من أجل بعث “الرسالة المناسبة” إلى حكومة البلد المجاور، بعد ” أعمال معادية لسيادة ووحدة الدولة”.

وأعلنت الجزائر في 24 أغسطس/آب الماضي قرار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

وقال لعمامرة، في تصريح لشبكة “سي ان ان انترناشيونال” أذيع يوم الثلاثاء، إن “الجزائر كانت صبورة بشكل غير عادي في مواجهة كل الأفعال التي ارتكبها المغرب ضد سيادتها ووحدتها. ولهذا نعتقد أن مثل هذا القرار (قطع العلاقات) أرسل الرسالة المناسبة إلى حكومة المغرب. والذي يعني أنه لا يمكننا تحمل قبول المزيد من سلوك هذا البلد المجاور”.