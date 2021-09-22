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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان: لن نترك جهة واحدة تستأثر بالحكم وفي انتظار الانتخابات في موعدها
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان: لولا حكمة القوات المسلحة في احباط الانقلاب لسالت الدماء في الخرطوم
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان: نريد توحيد السودان وهناك من يحاول خلق الفتنة في القوات المسلحة
قائد بحرية حرس الثورة الاسلامية الادميرال تنكسيري: التهديد العسكري ضد ايران غير مجد والأعداء سيندمون على ارتكاب ابسط عدوان
التعبئة الشعبية في بحرية حرس الثورة الاسلامية تجري اكبر مناورة واستعراض لقدراتها بمشاركة اكثر من 1000 قطعة بحرية في مياه الخليج الفارسي
نائب رئيس المجلس السيادي في السودان: السياسيون هم من تسببوا في الانقلابات ببعدهم عن الشعب والتهافت علی كراسي الحكم
الجهاد الإسلامي: الظروف الراهنة تستدعي التركيز على كيفية التصدي للاحتلال وعدوانه والذود عن أسرانا وقدسنا والتصدي للاستيطان وإنهاء حصار غزة
حركة الجهاد الإسلامي: أولوية شعبنا هي التحرر من الاحتلال وهذا لن يتم إلا بالمقاومة والانتفاضة لا بالمفاوضات والالتزامات مع العدو
حركة الجهاد الإسلامي تؤكد موقفها السابق الرافض للانتخابات دون التوافق على برنامج سياسي واضح ومحدد يستند إلى مواجهة الاحتلال الاسرائيلي
أمير عبداللهيان: على اميركا ان تعلم بأن محادثات فيينا ليست من أجل اتفاقية جديدة بل لضمان عودتها الكاملة والمضمونة لالتزاماتها بموجب قرار 2231
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان: نريد توحيد السودان وهناك من يحاول خلق الفتنة في القوات المسلحة
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش
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