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رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان: لولا حكمة القوات المسلحة في احباط الانقلاب لسالت الدماء في الخرطوم

الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

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