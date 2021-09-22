رغم تأكيد البنتاغون.. التحالف ينفي استهداف قيادي بـ'القاعدة' في إدلب

العالم-سوريا

وذكر المتحدث باسم التحالف، العقيد واين موروتو، عبر تويتر اليوم الأربعاء: "لم تنفذ قوات التحالف ضربة عسكرية في 20 سبتمبر 2021 على قيادي بارز في تنظيم "القاعدة" في إدلب السورية".

وكانت وزارة الدفاع (البنتاغون) والقيادة المركزية الأمريكية قد أكدتا أن الولايات المتحدة شنت الاثنين ضربة جوية على قيادي بارز في "القاعدة"، مشيرتين إلى ورود أنباء عن إصابة الهدف دون وقوع خسائر بين المدنيين.

وأفاد نشطاء بأن الغارة التي نفذت بواسطة طائرة مسيرة استهدفت سيارة كانت تقل قياديين مرتبطين بـ"القاعدة " وجماعة "حراس الدين".