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المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة: انتخابات الهيئات المحلية التفاف واضح على الشرعية الفلسطينية ومحاولة لإلغاء الكل الفلسطيني

الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

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