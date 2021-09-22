وزير خارجية سوريا يلتقي نظيره الكوبي في نيويورك.. ماذا جرى في اللقاء؟

العالم-سوريا

وكانت وجهات نظر الجانبين متفقة بشأن ضرورة تعزيز التنسيق فيما بينهما وبين باقي الدول الصديقة لمواجهة جميع محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وكذلك حيال إدانة كل أشكال الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاانسانية التي تفرضها بعض الدول حيث شددا على ضرورة رفعها بشكل فوري نظراً لآثارها الكارثية على الشعوب المستهدفة ومن بينها الشعبان السوري والكوبي ولا سيما في ظل وباء كورونا فضلا عن كونها تنتهك القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وفق ما افادت سانا.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية بشار الجعفري ومندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ ومدير إدارة المكتب الخاص عبد الله حلاق وإهاب حامد من مكتب وزير الخارجية والمغتربين.