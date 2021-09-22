الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير خارجية سوريا يلتقي نظيره الكوبي في نيويورك.. ماذا جرى في اللقاء؟

وزير خارجية سوريا يلتقي نظيره الكوبي في نيويورك.. ماذا جرى في اللقاء؟
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 مع نظيره الكوبي برونو رودريغز سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتنسيق المشترك بشأن البنود المدرجة على جدول هذه الدورة.

العالم-سوريا

وكانت وجهات نظر الجانبين متفقة بشأن ضرورة تعزيز التنسيق فيما بينهما وبين باقي الدول الصديقة لمواجهة جميع محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وكذلك حيال إدانة كل أشكال الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاانسانية التي تفرضها بعض الدول حيث شددا على ضرورة رفعها بشكل فوري نظراً لآثارها الكارثية على الشعوب المستهدفة ومن بينها الشعبان السوري والكوبي ولا سيما في ظل وباء كورونا فضلا عن كونها تنتهك القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وفق ما افادت سانا.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية بشار الجعفري ومندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ ومدير إدارة المكتب الخاص عبد الله حلاق وإهاب حامد من مكتب وزير الخارجية والمغتربين.

روابط ذات صلة

التأكيد على أهمية اجتماعات أستانا.. تفاصيل لقاء المقداد بنظيره الكازاخي في نيويورك

جدول لقاءات وفد سوريا في اجتماعات الامم المتحدة

المقداد رئيس الوفد السوري بالجمعية العامة للأمم المتحدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عون:لبنان سيبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف إيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية

مادة خرسانية من عرق ودماء ودموع البشر تصلح للبناء على القمر والمريخ

وزير: إطلاق أول قمر صناعي عراقي + تفاصيل

ثورة 21 سبتمبر تجر السعودية الى شفا جرف هار

أسعار جديدة للمحروقات في لبنان

الأرز والسرطان.. هل هناك علاقة؟