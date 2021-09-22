الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: مصادقة حكومة الاحتلال على إنشاء معابد يهودية يأتي في إطار إنشاء بؤر استيطانية جديدة وتمدد المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية

الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عون:لبنان سيبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف إيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية

مادة خرسانية من عرق ودماء ودموع البشر تصلح للبناء على القمر والمريخ

وزير: إطلاق أول قمر صناعي عراقي قريبا + تفاصيل

ثورة 21 سبتمبر تجر السعودية الى شفا جرف هار

أسعار جديدة للمحروقات في لبنان

الأرز والسرطان.. هل هناك علاقة؟