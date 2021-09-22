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زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب ساحل نيكاراغوا الغربي ولا تحذيرات من تسونامي

الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

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