شاهد.. العالم الغربي يتغيّر، وفرنسا ستكون كبش الفداء

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وأعلنت الادارة الامريكية تشكيل تحالف أمني استراتيجي مع بريطانيا وأستراليا، الامر الذي اعتبرته باريس بأنه يشكل "طعنة في الظهر" وأن الرئيس جو بايدن اتخذ "قرارا مفاجئا" على طريقة "ترامب".

وغرد "تركي الشلهوب":"صحيفة لوموند عن مصادر دبلوماسية فرنسية: "اللحظة ليست للمصالحة فيما يخص أزمة الغواصات. العالم الغربي يتغيّر، والجميل أن #فرنسا هي التي ستكون كبش الفداء".

وجاء في تغريدة علی صفحة "اخبار العالم الاسلامي":"بعد الضربة الأمريكية الأسترالية للاقتصاد الفرنسي وإلغاء صفقة شراء الغواصات الفرنسية خسر اقتصاد فرنسا 56 مليار يورو حكومة فرنسا جن جنونها واستدعت سفيرها في الولايات المتحدة والأمة تسأل ماكرون من الذي يعيش في أزمة؟!".

وكتب احمد منصور:"أزمة الغواصات الفرنسية فجرت الصراع داخل حلف الأطلسي بعدما انضمت الصين لفرنسا ضد الحلف الثلاثي الجديد الأمريكي البريطاني الاسترالي ووزير الخارجية الفرنسي يصف ما جرى في قضية الغواصات بأنه سيؤثر على مستقبل حلف شمال الاطلسي".

وكتب انور ياسين:" صحيفة لوفيغارو.. الآن على أوروبا أن تتحول إلى الصين كشريك فعلي.. بدل أمريكا!" أزمة الغواصات كشفت أن تكتلات العالم لم تتغير.. حسب اللغة والعرق.. بايدن أعلنها صراحة أنه يقف مع الشركاء "الناطقين بالإنجليزية" في الإشارة إلى أستراليا وبريطانيا.. فهل يعتبر النائمون!".