الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١
١٢:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. العالم الغربي يتغيّر، وفرنسا ستكون كبش الفداء

الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصدرت الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا وحليفتيها أمريكا وأستراليا منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلان كانبيرا عن فسخها لعقد ضخم أبرمته في عام 2016 مع باريس لشراء غواصات بعشرات المليارات واستبدالها بأخرى أمريكية تعمل بالطاقة النووية.

العالم - هاشتاغ

وأعلنت الادارة الامريكية تشكيل تحالف أمني استراتيجي مع بريطانيا وأستراليا، الامر الذي اعتبرته باريس بأنه يشكل "طعنة في الظهر" وأن الرئيس جو بايدن اتخذ "قرارا مفاجئا" على طريقة "ترامب".

وغرد "تركي الشلهوب":"صحيفة لوموند عن مصادر دبلوماسية فرنسية: "اللحظة ليست للمصالحة فيما يخص أزمة الغواصات. العالم الغربي يتغيّر، والجميل أن #فرنسا هي التي ستكون كبش الفداء".

وجاء في تغريدة علی صفحة "اخبار العالم الاسلامي":"بعد الضربة الأمريكية الأسترالية للاقتصاد الفرنسي وإلغاء صفقة شراء الغواصات الفرنسية خسر اقتصاد فرنسا 56 مليار يورو حكومة فرنسا جن جنونها واستدعت سفيرها في الولايات المتحدة والأمة تسأل ماكرون من الذي يعيش في أزمة؟!".

وكتب احمد منصور:"أزمة الغواصات الفرنسية فجرت الصراع داخل حلف الأطلسي بعدما انضمت الصين لفرنسا ضد الحلف الثلاثي الجديد الأمريكي البريطاني الاسترالي ووزير الخارجية الفرنسي يصف ما جرى في قضية الغواصات بأنه سيؤثر على مستقبل حلف شمال الاطلسي".

وكتب انور ياسين:" صحيفة لوفيغارو.. الآن على أوروبا أن تتحول إلى الصين كشريك فعلي.. بدل أمريكا!" أزمة الغواصات كشفت أن تكتلات العالم لم تتغير.. حسب اللغة والعرق.. بايدن أعلنها صراحة أنه يقف مع الشركاء "الناطقين بالإنجليزية" في الإشارة إلى أستراليا وبريطانيا.. فهل يعتبر النائمون!".

روابط ذات صلة

أزمة الغواصات؛ أمريكا وأوروبا في مفترق طرق

ألمانيا تعرب عن تضامنها مع فرنسا في أزمة الغواصات

أوروبا تتهم واشنطن بـ"عدم الولاء" بعد أزمة الغواصات مع فرنسا

اول اتصال هاتفي بين بايدن وماكرون بعد 'أزمة الغواصات'

رئيس وزراء بريطانيا يعلق على الأزمة في العلاقات مع فرنسا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: خدمة ايرانية خاصة لزوار أربعينية الامام الحسين

شاهد.. مواقع التواصل تقاطع أحذية 'بوما' والسبب..

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 22-09-2021

شاهد.. وزير سعودي يعترف بفضيحة "تطهير المنابر"

وزير الري المصري: تصدير عداوات خارجية لمصر تفكير وتصور خاطئ

مقتل أحد عناصر "قسد" بهجوم للفصائل الشعبية بريف دير الزور